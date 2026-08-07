अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 110 किलो लहन नष्ट, 12 लीटर शराब बरामद
उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने चांदा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। आयुक्त के आदेश पर, टीम ने गोपीनाथपुर और देउरघाट गांव में छापेमारी की, जिसमें 110 किलो महुआ लहन नष्ट किया गया और 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। विभाग ने अवैध शराब के सेवन से बचने की अपील की।
चांदा (सुलतानपुर), संवाददाता। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने चांदा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के पर्यवेक्षण तथा जिला आबकारी अधिकारी सुल्तानपुर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 अरुण कुमार ने अपनी टीम के साथ गोपीनाथपुर व देउरघाट गांव में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 110 किलो महुआ लहन नष्ट किया गया, जबकि 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मामले में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया।
छापेमारी के दौरान आबकारी टीम ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे अवैध शराब का सेवन न करें और कहीं भी अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।इसके अलावा टीम ने क्षेत्र की मदिरा दुकानों का भी निरीक्षण किया और विक्रेताओं को पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से ही बिक्री करने के निर्देश दिए। इस अभियान में प्रधान आबकारी सिपाही फिरोज, आबकारी सिपाही शेष प्रताप सिंह सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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