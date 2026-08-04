वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज होगी विकास की रफ्तार

सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्ति के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक की मुख्य बातें बैठक में कृषि, एमएसएमई, उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास, निर्यात संवर्धन, आधारभूत संरचना, निवेश प्रोत्साहन, डिजिटल सेवाओं तथा स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए तथा निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर औद्योगिक विकास को गति दी जाए।

अधिकारियों को निर्देश उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रदर्शन सूचकांकों के अनुरूप विभागवार कार्ययोजना तैयार कर नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, जनजागरूकता अभियान चलाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने पर विशेष बल दिया।

विकास कार्यों में तेज़ी लाने की चेतावनी उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने की चेतावनी देते हुए सभी विभागों से समन्वित प्रयास करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बी.एस. यादव, उपायुक्त उद्योग सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।