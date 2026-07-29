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प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं- कृषि मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बार दावा किया है कि

प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं- कृषि मंत्री

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बार फिर दावा किया है कि प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। बुधवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की। इस साल यूपी को पहली अप्रैल से 28 जुलाई तक 57.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया, जिसमें से 28.88 लाख मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है। करीब-करीब इतनी ही मात्रा में अभी भी प्रदेश भर में उर्वरक उपलब्ध है।

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उर्वरक की उपलब्धता

प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, एमओपी का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि पहले जहां करीब 1,500 सहकारी समितियां उर्वरक वितरण करती थीं, वहीं अब 7000 समितियों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाई जा रही है। जुलाई में ही सहकारी समितियों ने 3.22 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया और 1.07 लाख मीट्रिक टन डीएपी का वितरण किया है। श्री शाही ने कहा कि कम बारिश के बावजूद राज्य सरकार की समयबद्ध तैयारियों और किसानों की मेहनत के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। वर्ष 2026 में खरीफ आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसके मुकाबले लगभग 107 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। यह लक्ष्य का करीब 95 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष 103 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 100 लाख हेक्टेयर में आच्छादन हो पाया था।

सपा कांग्रेस का आरोप

सपा कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया

सूर्यप्रताप शाही ने यूपीए व सपा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव व यूपीए की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब गन्ना किसानों के 8.50 लाख करोड़ बकाये का भुगतान किया गया। अखिलेश की सरकार में उनके निर्वाचन क्षेत्र इटावा व कन्नौज तक में खाद के लिए किसानों पर लाठी चार्ज हुआ था जबकि योगी सरकार में ऐसी नौबत ही नहीं आने दी जाती है।

सामान्य प्रश्न

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कमी का क्या हाल है?
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया है कि प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

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