कृषि यंत्रों पर अनुदान को 10 तक करें आवेदन
प्रयागराज में कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत किसानों से 10 अगस्त तक अनुदान पर कृषि यंत्र ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की है। इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल या जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
प्रयागराज, संवाददाता। कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किसानों से 10 अगस्त तक ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की है। इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।उप कृषि निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि कृषि यंत्रीकरण योजना, सीआरएम योजना, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन और अन्य कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। सीआरएम योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर(ऐसा केंद्र जहां कृषि यंत्र किराए पर दिए जाते हैं) के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
वहीं कृषि यंत्रीकरण योजना में एकल कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत और ग्रामीण उद्यमियों के कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से होगा। आवेदन के समय निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी, जो चयन न होने पर वापस कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें