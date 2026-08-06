किसानों से योजनाओं की जानकारी की साझा
वाराणसी में यूपी एग्रीज परियोजना के अधिकारी विनायक, युवराज आहूजा और सौम्या ने भानपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने पॉली हाउस, सब्जी खेती और जनकल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही किसानों को रबी फसलों के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग का ज्ञान दिया। इस दौरान कई अन्य कृषि अधिकारी भी मौजूद थे।
वाराणसी। यूपी एग्रीज परियोजना के प्रदेश के नोडल अधिकारी विनायक, युवराज आहूजा और सौम्या ने बुधवार को पिंडरा ब्लॉक के भानपुर गांव का दौरा किया। अधिकारियों ने पॉली हाउस, डेमो प्लॉट, सब्जी की खेती, कलेक्शन सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। इनके साथ उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह और जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार भी रहे। इस दौरान किसानों को रबी फसलों के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग की जानकारी दी गई। इस मौके पर अंबुजा फाउंडेशन से सुनील कुमार चौरसिया, अमन कुमार, जूनियर कुमार, साहब सिंह यादव, हेमलता भारती, शिशिर मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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