किसान रजिस्ट्री में यूपी की बड़ी उपलब्धि, टॉप-10 में पहुंचा प्रदेश

- 85.19 प्रतिशत लक्ष्य पूरा, 2.45 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत - गाजियाबाद

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

उत्तर प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री की प्रगति में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 85.19 प्रतिशत पूरा कर लिया है, जबकि शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अब 14.81 प्रतिशत कार्य शेष है। विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश अब राष्ट्रीय रैंकिंग में नौवें स्थान के बेहद करीब है और अभियान को तेज गति से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों का पंजीकरण 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का हुआ पंजीकरण

केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी जगह अब तक 2,45,94,831 किसानों का सफल पंजीकरण किया जा चुका है यानी लक्ष्य का 85.19 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में 42,75,664 किसानों का पंजीकरण शेष है, जिसे जल्द पूरा करने के लिए अभियान को और गति दी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यदि अभियान को 29 अगस्त तक पूरा करना है तो प्रतिदिन लगभग 1,42,522 किसानों का पंजीकरण करना होगा। वहीं 29 सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन 71,261 और 29 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए प्रतिदिन 47,507 किसानों का पंजीकरण आवश्यक होगा।

प्रमुख जिले गाजियाबाद और रामपुर बने प्रदेश के अग्रणी जिले, 100 प्रतिशत पंजीकरण

किसान रजिस्ट्री अभियान में गाजियाबाद और रामपुर ने केन्द्रसरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा कर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए मिसाल पेश की है। इसके अलावा अंश निर्धारण की प्रगति में झांसी और हरदोई शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं।