24 परीक्षा केंद्रों पर होगी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा
प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के ग्रुप-डी (लेवल-1) के 1183 पदों पर भर्ती के लिए तीन से 25 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रयागराज में 10 केंद्र हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर मध्य रेलवे में ग्रुप-डी (लेवल-1) के 1183 पदों पर भर्ती के लिए तीन से 25 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में सबसे अधिक 10 परीक्षा केंद्र होंगे। प्रत्येक केंद्र पर रेलवे अधिकारी को समन्वयक के रूप में तैनात किया जाएगा, जबकि बड़े केंद्रों पर दो-दो अधिकारी रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे।
अभ्यर्थियों की सहायता और परीक्षा संचालन के लिए प्रति 100 अभ्यर्थियों पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है।
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