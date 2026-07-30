उत्कल एसोसिएशन में नए सदस्यों के मताधिकार को लेकर हंगामा, ताला जड़ा

उत्कल एसोसिएशन में मंगलवार देर शाम जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा यहां तक पहुंच गया कि कार्यालय में ताला जड़ दिया गया। इस हंगामा के कारण फाइनल सूची भी जारी नहीं हो पाई और फाइनल सूची बुधवार को जारी की जाएगी। उत्कल एसोसिएशन का चुनाव 9 अगस्त को निर्धारित है। चुनाव को लेकर मंगलवार की शाम को नए सदस्यों के मताधिकार को लेकर विरोध शुरू हो गया। 16 कार्यकारिणी सदस्य एवं समर्थन करने वाले 9 कार्यकारिणी सदस्यों के बीच हंगामा हुआ। एक ओर जहां कार्यकारिणी सदस्य अशोक सामंत, सुजाता चौधरी, प्रतिभा मोहंती नए सदस्यों के मतदान का विरोध करते रहे। वहीं, उत्कल एसोसिएशन के महासचिव तरुण महांती के नेतृत्व में सदस्यों ने मताधिकार का समर्थन किया।

अंतत: कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। तरुण महांती की ओर से बताया गया कि चुनाव हर हाल में निर्धारित तिथि को होगा। इधर, हंगामा के बीच सदस्यों के बैठने वाले कार्यालय में नए सदस्यों ने ताला जड़ दिया। उत्कल एसोसिएशन में जारी जिच के बीच एसोसिएशन के संरक्षक सह उद्योगपति एसके बेहरा व चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन डॉ. रुद्र प्रताप सामंत ने इस्तीफा दे दिया। एसके बेहरा ने मंगलवार को और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने तीन दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हंगामे के दौरान यह बात पता चली कि चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इधर, उम्मीदवारों की फाइनल सूची बुधवार को प्रकाशित कर दी जाएगी। कुल 25 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए यहां चुनाव होना है।