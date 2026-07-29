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राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान की : कुलपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान की : कुलपति फोटो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान की : कुलपति

अनगड़ा, प्रतिनिधि। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, अनगड़ा के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की छठी वर्षगांठ पर ‘उच्च शिक्षा में परिवर्तन के पांच वर्ष’ विषय पर बुधवार को अकादमिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति की उपलब्धियों और उच्च शिक्षा के भविष्य पर अपने विचार साझा किए। कुलपति प्रो. रजनी कांत ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डीन एकेडमिक्स प्रो. बीएन सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा दी है। यह नीति बहुविषयक शिक्षा, नवाचार, कौशल विकास, अकादमिक लचीलापन और समग्र व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल देती है।

मुख्य वक्ता जम्मू विश्वविद्यालय की प्रो. रजनी ढींगरा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा विषय पर व्याख्यान दिया। वहीं, इग्नू, नई दिल्ली के प्रो. अमितेश्वर रात्रा ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति यात्रा का पुनरावलोकन और भविष्य की दिशा’ विषय पर अपने विचार रखे। डॉ. शर्मिष्ठा रॉय ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉ. आकांक्षा आनंद सक्सेना ने किया।

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