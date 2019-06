भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, कल करेंगे पीएम मोदी और जयशंकर से मुलाकात

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत दौरे पर मंगलवार की रात को नई दिल्ली पहुंचे। वे बुधवार को अपने भारतीय समकक्षीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे।

United States Secretary of State Mike Pompeo arrives in Delhi. He is scheduled to meet External Affairs Minister Dr S Jaishankar & Prime Minister Narendra Modi tomorrow. pic.twitter.com/O79QUzcTLB