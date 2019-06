तेलंगाना में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 6 फीट की मूर्ति स्थापित, बर्थडे पर दूध से किया 'अभिषेक'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, मगर भारत में भी एक ऐसा शख्स है जो उनकी हर रोज पूजा करता है। तेलंगाना में एक शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति स्थापित की है। जनगाम स्थित बुसा कृष्णा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मदिन पर 14 जून को उनकी 6 फीट की प्रतिमा स्थापित की।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बुसा कृष्णा ने न सिर्फ 6 फीट की डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति स्थापित की, बल्कि उन्होंने दूध के साथ प्रतिमा का 'अभिषेक' भी किया। कृष्ण का कहना है, "मैं प्रतिमा को रोज प्रार्थना करूंगा"।

Telangana: Janagam-based Bussa Krishna installed a 6-feet statue of US President Donald Trump on the latter's birthday on June 14. He also performed 'abhishek' of the statue with milk. Krishna said, "I will offer prayers to the statue everyday" pic.twitter.com/LJsddXUmfD