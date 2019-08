दोस्त मोदी के साथ शानदार मुलाकात रही: डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट

फ्रांस के बिआरित्ज में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कश्मीर मुद्दे पर बात हुई और दोनों देशों ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और ये दोनों देश ही आपस में सुलझाएंगे।

इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही। जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और लिखा- दोस्त मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार मुलाकात हुई।

Just wrapped up a great meeting with my friend Prime Minister @NarendraModi of India at the #G7Summit in Biarritz, France! pic.twitter.com/q0NOnEcjFO