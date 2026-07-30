अमेरिका ने चार शहीद जवानों के नाम ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ से हटाए
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जुलाई में लड़ाई में मरे चार जवानों के नाम 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' से हटाकर 'ओवरसीज ऑपरेशंस' श्रेणी में डाल दिए हैं। यह अभियान फरवरी में शुरू हुआ था, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। पेंटागन ने पुष्टि की कि नाम हटाए नहीं गए, बल्कि नई श्रेणी में परिवर्तित किए गए हैं।
वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चले सैन्य अभियान के दौरान जुलाई माह में जान गवांने वाले चार जवानों के नाम ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ श्रेणी से हटा दिए हैं। दस्तावेजों में अब इन्हें ‘ओवरसीज ऑपरेशन्स’ (विदेश में संचालित अभियान) श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियान को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम दिया था। फरवरी में शुरू हुए इस अभियान के दौरान 17-18 जुलाई को चार अमेरिकी जवानों की जान गई, जबकि घायलों की संख्या 642 हो चुकी है। कुछ दिन पहले तक जान गवांने वाले जवानों के नाम पेंटागन के डिफेंस कैजुअल्टी एनालिसिस सिस्टम में ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ श्रेणी में दिख रहे थे।
लेकिन रविवार को अचानक उनके नाम गायब हो गए। इसे लेकर सवाल उठने लगे थे।पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि नाम हटाए नहीं गए थे, बल्कि उन्हें नई श्रेणी ‘ओवरसीज ऑपरेशन्स’ में डाला गया है। उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ समाप्त हो चुका है, लिहाजा हालिया हमलों (समझौता वार्ता रद्द होने के बाद दोबारा हमले) में जान गवांने वाले जवानों के नाम नई श्रेणी में रखे हैं। हालांकि ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ कब खत्म हुआ, इसकी कोई औपचारिक तारीख उन्होंने नहीं बताई। वहीं, इस वर्गीकरण से अमेरिकी सैनिकों पर पड़ने वाले असर के सही आकलन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
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