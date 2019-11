अमेरिकी अरबपति रे डेलियो ने की PM मोदी की तारीफ, बेहतरीन नेताओं में से एक बताया, मिला ये जवाब

अमेरिकी उद्योगपति रे डेलियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। रे डेलियो ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही डिजिलटल तकनीक उपलब्ध कराई है। इसके अलावा उन्होंने शौचालय का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जिससे बीमारियों में कमी आई और लगभग 3 लाख लोगों की जिंदगियां बच गई।

रे डेलियो ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने अलगे ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में मतदाताओं ने उन्हों पांच साल के लिए एक बड़ा जनादेश दिया। मुझे लगता है कि उनके पास शानदार नतीजे देने के लिए एक बेहतरीन मौका है। रे डेलियो के ट्वीट के ट्वीट पर पीएम मोदी ने भी अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों को सशक्त बनाने, खासकर महिलाएं को जो कि हमारे कार्यकाल के लिए सबसे संतोषजन प्रयासों में से एक रही हैं।

The mandate people blessed our team with has been unseen for decades. A full five year government coming back to office with a majority was last seen many many years ago. A cross section of people, across regions, religions, languages, age groups and occupations have blessed us. https://t.co/HZiQEX1oON

इसका श्रेय भारत के लोगों को जाता है जिन्होंने इन मूवमेंट को अपना बनाया और परिवर्तन को गति दी। इसके अलावा रे डेलियो के एक और ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा पूरे पांच साल की सरकार बहुमत के साथ वापस आई, ऐसा कई साल पहले देखने को मिला था। क्षेत्रों, धर्मों, भाषाओं, आयु समूहों और व्यवसायों में लोगों के एक क्रॉस सेक्शन ने हमें ये सौभाग्य दिया है।

To empower so many Indians, especially women has been one of the most satisfying efforts of our tenure. The credit for the same goes to the people of India who made these movements their own and drove the transformation. @RayDalio https://t.co/EUOIySjYhl