भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश बना अमेरिका, 12% इजाफा; चीन से लौट रहे वापस

अमेरिका की नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी का 2021 में अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर असर जारी है।

पीटीआई,वाशिंगटन। Himanshu Jha Thu, 07 Apr 2022 09:11 AM

