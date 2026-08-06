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आज परचम कुशाई के साथ शुरू होगा तीन रोजा उर्स-ए-रजवी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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तीन रोजा उर्स-ए-रजवी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस दौरान दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिलें और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। उर्स में नातिया मुशायरा और अन्य कार्यक्रम होंगे। जिलेभर से जायरीन बरेली पहुंच रहे हैं, जहां फूलों की डलियों के जुलूस दरगाह तक पहुंच रहे हैं।

आज परचम कुशाई के साथ शुरू होगा तीन रोजा उर्स-ए-रजवी

तीन रोजा उर्स-ए-रजवी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरगाह से लेकर इस्लामिया मैदान और मथुरापुर रोड पर इस्लामिक स्टडी सेंटर स्थित उर्स स्थल तक मंच, पंडाल, पुस्तक मेला, वुजूखाना, पूछताछ कार्यालय, अस्थायी चिकित्सालय, शौचालय और हैंडपंप सहित सभी व्यवस्थाएं अंतिम रूप ले चुकी हैं। दोनों ग्राउंड में बजरी डालकर कच्ची सड़क तैयार कराई है, ताकि बारिश के दौरान जायरीन के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि गुरुवार की शाम 6 बजे दरगाह प्रमुख सुब्हानी मियां और सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां देश-विदेश से आए जायरीन और उलेमा की मौजूदगी में परचम कुशाई की रस्म अदा कर उर्स का औपचारिक आगाज करेंगे। इससे पहले सुबह दरगाह पर नमाज-ए-फ़ज्र के बाद कुरानख्वानी होगी। शाम 5 बजे आजम नगर स्थित हाजी अल्लाह बख्श के निवास से सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां की कयादत में परचमी जुलूस निकलेगा। जुलूस अपने पारंपरिक मार्ग कुमार सिनेमा, इंदिरा मार्केट और बिहारीपुर ढाल होते हुए दरगाह पहुंचेगा। यहां सलामी के बाद दरगाह प्रमुख सुब्हानी मियां की कयादत में जुलूस जिला परिषद मार्ग से होते हुए इस्लामिया मैदान पहुंचेगा, जहां उर्स का ऐलान किया जाएगा.

मुशायरे की सजेगी महफिल, जायरीनों की आमद

रात 10:35 बजे हुज्जातुल इस्लाम के कुल की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय नातिया मुशायरे का आगाज होगा। दरगाह की ओर से सभी शायरों को तरही मिसरा बता दिए गए हैं, जिस पर वे अपना कलाम पेश करेंगे। उधर, उर्स में शिरकत के लिए दूर-दराज से जायरीन के बरेली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले भर से फूलों की डलियों के जुलूस दरगाह पहुंच रहे हैं। वहीं, दरगाह से इस्लामिया मैदान और इस्लामिक स्टडी सेंटर में अस्थायी दुकानों का बाजार भी सजना शुरू हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में उर्स की रौनक दिखाई देने लगी है.

उर्स-ए-रजवी पर इंसानियत की मिसाल, दिव्यांगजनों को बांटी गई ट्राइसाइकिल

उर्स-ए-रजवी के मौके पर मरकजे अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कांकरटोला स्थित खानकाहे अमीने शरीअत के पास विशेष सेवा शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिलें और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। ट्रस्ट के सदर हाजी मोहसिन हसन खान नूरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम की सरपरस्ती दरगाह अमीने शरीअत के सज्जादानशीं एवं उस्ताद-ए-जमन मुफ्ती सलमान रजा खां ने की, जबकि आरएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी मुख्य अतिथि रहे.

कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज इमरान रजा बरकाती ने कलाम-ए-पाक की तिलावत से की। दस्तारबंदी की गई। शिविर में एक-एक कर दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिलें सौंपी गईं। जिन लाभार्थियों की शारीरिक स्थिति सामान्य ट्राइसाइकिल चलाने की नहीं थी, उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल दी। ट्रस्ट के सदर हाजी मोहसिन हसन खान नूरी ने कहा कि आला हजरत के उर्स के अवसर पर इंसानियत की खिदमत का संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस सेवा अभियान को और बड़े स्तर पर मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सलाम पढ़ा गया, जिसके बाद मौलाना अदनान रजा कादरी ने देश-दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ कराई। कार्यक्रम का संचालन नासिर कुरैशी ने किया.

अदनान मियां ने मुस्तैद कीं आरएसी की टीमें

उर्स पर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (आरएसी) ने अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आरएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने आरएसी वॉलन्टीयर्स को हेल्पलाइन कार्ड बांटते हुए ताकीद की है कि उर्स के तीनों दिन आला हजरत के मेहमानों की खिदमत में जुटे रहें ताकि किसी मेहमान को कोई तकलीफ़ न हो। आरएसी के हज़ारों वॉलन्टीयर्स के अलावा चादर के जुलूसों के साथ भी कार्ड होल्डर वॉलन्टीयर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते चलेंगे। उर्स के पहले दिन गुरुवार को मरकजी मस्जिद बीबीजी में नातिया मुशायरा होगा। दूसरे दिन मुफ्ती-ए-आजम हिंद कांफ्रेंस होगी। उलेमा तकरीर करेंगे। तीसरे दिन जलसा शुरू हो जाएगा। दोपहर 2.38 बजे आली हजरत का क़ुल होगा.

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