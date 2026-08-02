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उर्स-ए-क़ाइद-ए-अहले सुन्नत अकीदत के साथ मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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बरकाकाना में मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम में उर्स-ए-क़ाइद-ए-अहले सुन्नत मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हज़रत अल्लामा डॉ ग़ुलाम ज़रक़ानी क़ादरी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी की सेवाओं को याद किया गया और उपस्थित लोगों ने उनके शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया।

उर्स-ए-क़ाइद-ए-अहले सुन्नत अकीदत के साथ मनाया गया

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम, अंसाराबाद डुडगी में रविवार को उर्स-ए-क़ाइद-ए-अहले सुन्नत मनाया गया। इसका आयोजन एदारा-ए-शरिया रामगढ़, डुडगी और ख़िदमत-ए-इंसानियत फ़ेडरेशन रामगढ़ ने संयुक्त रूप से किया। इसकी शुरुआत तिलावत-ए-कुरआन से हुई। जलसे में मुख्य वक्ता जानशीन-ए-रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा डॉ ग़ुलाम ज़रक़ानी क़ादरी, सदर, ऑल अमेरिकन इस्लामिक मिशन ने अपने संबोधन में तालीम की अहमियत पर विस्तार से प्रकाश डाला। अनेक मस्जिदों एवं मदरसों के संस्थापक, क़ाइद-ए-अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा के दीन, इल्म और समाज के लिए दी गई सेवाओं को याद किया गया। इस्लाम की पहली शिक्षा ही इक़रा(पढ़ो) से शुरू होती है, जो ज्ञान के महत्व को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को दुनियावी शिक्षा के साथ-साथ दीन की तालीम भी दिलाएं, ताकि वे अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।उन्होंने कहा कि समाज की तरक्की का आधार शिक्षा है और नौजवानों को इल्म हासिल कर अपने चरित्र, नैतिकता और इंसानियत की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा के जीवन को शिक्षा, अमन, भाईचारे और इंसानियत की सेवा का आदर्श बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जलसे की सरपरस्ती पीर-ए-तरीक़त हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अल्हाज सैय्यद अफ़ज़ाल आलम सज्जादानशीन डोलीघाट, पटना ने किया। शहज़ादा-ए-रईसुल क़लम हज़रत ग़ुलाम शअरानी क़ादरी ने भी तकरीर पेश किए। शायर-ए-इस्लाम ज़मज़म फ़तेहपुरी तथा शायर-ए-इस्लाम अबरार क़ैसर जमशेदपुरी ने नात पेश कर महफ़िल की रौनक बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में मुल्क की अमन-ओ-सलामती, कौमी एकता और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए विशेष दुआ की गई। उपस्थित लोगों ने हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

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