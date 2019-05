उर्मिला मातोंडकर ने ईवीएम के सिग्नेचर में गड़बड़ का आरोप लगाया

मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि एक ईवीएम के सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी है। भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से 1.45 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही मातोंडकर ने इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायी है।



अभिनेत्री ने ट्वीट किया है, 'मगाथाणे के ईवीएम 17सी के फॉर्म के सिग्नेचर और मशीन के नंबरों में फर्क है। चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की गई है।'

On the form of EVM 17C from Magathane, the signatures and the machine numbers are different. A complaint has been filed with the Election Commission.