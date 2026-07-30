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सात साल में दोगुनी होगी बिजली की डिमांड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-उपभोक्ता परिषद ने चेताया, प्रदेश में होगी सर्वाधिक पीक डिमांड, उत्पादन क्षमता

सात साल में दोगुनी होगी बिजली की डिमांड

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि देश में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले सात वर्षों में देश में बिजली की मांग लगभग दोगुनी होने की ओर बढ़ रही है। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक बिजली पीक डिमांड होना तय है। इसलिए राज्य सरकार को अभी से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना तथा ऊर्जा भंडारण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए。

बिजली की भविष्यवाणी

वर्मा ने कहा कि राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026-27 में देश की अधिकतम बिजली मांग 289 गीगावाट रहने का अनुमान है जो बढ़कर 2034-35 तक 446 गीगावाट हो जाएगी। इसी अवधि में देश की ऊर्जा आवश्यकता 1,929 बिलियन यूनिट से बढ़कर 3,215 बिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले वर्षों में बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और इसके अनुरूप उत्पादन क्षमता में भी व्यापक विस्तार करना अनिवार्य होगा।

उत्पादन क्षमता का विस्तार

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ-साथ लगभग 3 करोड़ 78 लाख बिजली उपभोक्ताओं वाला देश का सबसे बड़ा विद्युत उपभोक्ता राज्य भी है। यदि समय रहते प्रदेश में नई तापीय, जलविद्युत, सौर एवं अन्य ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं किया गया तथा ट्रांसमिशन एवं ऊर्जा भंडारण प्रणाली को मजबूत नहीं बनाया गया, तो भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
उत्तर प्रदेश को विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना तथा ऊर्जा भंडारण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए।
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