सांप काटे तो तुरंत पहुंचें अस्पताल, न पड़ें झाड़ फूंक के चक्कर में

सर्पदंश का अस्पताल में इलाज

ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचने की जरूरत है। करायपरसुराय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरुण कुमार सिन्हा ने मंगलवार को इलाज कराने आए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा सांप काटने पर अविलंब रोगी को अस्पताल लाएं। आज भी कई लोग अस्पताल की बजाय मरीज को ओझा के पास झाड़-फूंक कराने ले जाते हैं। इससे उपचार में देरी होती है और जान भी जा सकती है। डॉ. सिन्हा ने बताया कि प्राथमिक उपचार के रूप में सर्पदंश वाले स्थान को साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। मरीज को घबराने नहीं देना चाहिए और यदि उसे नींद आने लगे, तो उसे जगाए रखना चाहिए। कई मामलों में घबराहट और हृदय गति रुकने से भी मरीज की मौत हो जाती है। इसलिए समय पर चिकित्सकीय उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि यदि संभव हो, तो सांप का फोटो सुरक्षित दूरी से ले लें, ताकि उसकी प्रजाति की पहचान कर उचित इलाज की जा सके। अस्पताल में सर्पदंश के इलाज के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन की 50 वायल उपलब्ध है। (करायपरसुराय से पवन कुमार)