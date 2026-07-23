प्रयागराज रेल मंडल में 5793 पद खाली, भर्ती करने की मांग
प्रयागराज में एनसीआरएमयू ने 5793 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। गुरुवार से शुरू हुई बैठक में कर्मचारियों की कमी पर चर्चा की गई। यूनियन ने अन्य सुविधाओं के साथ-साथ अनुकंपा की नियुक्तियों की पुनर्समीक्षा का भी मुद्दा उठाया। डीआरएम ने विकास कार्यों की जानकारी दी और यूनियन के सहयोग की सराहना की।
प्रयागराज, संवाददाता। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) ने प्रयागराज रेल मंडल में 5793 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। डीआरएम कार्यालय में गुरुवार से शुरू हुई दो दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम) की बैठक के पहले दिन यूनियन ने कर्मचारियों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से रखा।
बैठक का विवरण
डीआरएम रजनीश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव ने कहा कि प्रयागराज मंडल में 5793 पद रिक्त हैं, जिन्हें अविलंब भरा जाना चाहिए। उन्होंने अनुकंपा के आधार पर लंबित व निरस्त नियुक्तियों की पुनर्समीक्षा, ट्रैक मेंटेनरों की ड्यूटी सूची प्रत्येक वरिष्ठ खंड अभियंता कार्यालय में चस्पा करने, सिग्नल कर्मचारियों को रक्षक डिवाइस उपलब्ध कराने, रनिंग स्टाफ के लिए वाहन स्टैंड, जर्जर रेलवे आवासों की मरम्मत, कार्यस्थलों पर शुद्ध पेयजल, फतेहपुर रेलवे चिकित्सालय में पैथोलॉजी सुविधा, महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय व क्रेच तथा केंद्रीय चिकित्सालय में कैंटीन दोबारा शुरू करने और मरीजों के लिए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था की मांग भी रखी।
डीआरएम का उत्तर
बैठक में डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने मंडल में चल रहे विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की जानकारी दी तथा यूनियन के सहयोग की सराहना की। बैठक में यूनियन के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी, मंडल मंत्री डीएस यादव, सईद अहमद और शाखा मंत्री नागेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वैभव कुमार गुप्ता ने संचालन किया। इस दौरान एडीआरएम दीपक कुमार और एम.एम. वारिस भी मौजूद रहे।
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