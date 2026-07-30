लोकसभा क्षेत्र में कृषि ट्रांसफार्मरों को बदला जाए समय पर : सांसद
बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है, जिसमें जले कृषि ट्रांसफार्मरों का समय पर बदलने की मांग की गई है। पत्र में बताया गया है कि खराब ट्रांसफार्मर के कारण किसानों को सिंचाई में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।
बक्सर। लोकसभा क्षेत्र में जले कृषि ट्रांसफार्मरों को समय पर बदला जाए। ताकि, खेतों में सिंचाई समय पर हो सके। इसे लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। पत्र में इस बात का जिक्र है कि बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली किसानों के लिए गंभीर संकट का कारण बन चुकी है। इस समय धान सहित अन्य फसल की सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। ऐसे समय में यदि कृषि बिजली ट्रांसफार्मर जल जाता है अथवा खराब हो जाता है, तो उसे बदलने में कई स्थानों पर 20-30 दिन, यहां तक कि एक महीने तक का समय लग रहा है।
परिणामस्वरूप किसानों की सिंचाई व बुआई बाधित हो रही है, फसल सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर बदलना निर्धारित है। बावजूद इन मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और किसानों को समय पर राहत नहीं मिल रही है।
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