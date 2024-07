हार-जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ न करें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल; राहुल गांधी की अपील

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक टिप्पणी न करें।

urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty towards Smt Smriti Irani say

Upendra Thapak Fri, 12 Jul 2024 03:43 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली