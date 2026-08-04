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यूरिया की कालाबाजारी का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ के महारागंज ब्लाक के साधन सहकारी समिति से यूरिया की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ है। धान की फसल के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है, लेकिन किसान महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। समिति से यूरिया 280 रुपये में मिलती है, लेकिन बाजार में यह 350 रुपये से अधिक में बिक रही है।

यूरिया की कालाबाजारी का वीडियो वायरल

आजमगढ़। महारागंज ब्लाक क्षेत्र के नेवादा में स्थित साधन सहकारी समिति से रविवार की रात में यूरिया की कालाबाजारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस समय धान की फसल में यूरिया की जरूरत है। जिससे डिमांड बढ़ गई है। समितियों से यूरिया नहीं मिलने पर किसानों को बाजार से अधिक मूल्य पर खरीदनी पड़ रही है। आरोप है कि साधन सहकारी समिति नेवादा से रविवार की रात सचिव यूरिया की कालाबाजारी कर रहा था। जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। समिति से किसानों को यूरिया करीब 280 रुपये में मिलती है।

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बाजार में किसानों को 350 से अधिक रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही जिंक भी खरीदनी पड़ रही है। इससे किसानों को यूरिया के लिए 450 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।

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