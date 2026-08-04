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उर्दू शिक्षकों के सरप्लस तबादले पर मामला गरमाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय बिहार में उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर प्रस्तावित तबादले के

उर्दू शिक्षकों के सरप्लस तबादले पर मामला गरमाया

बेतिया, बेतिया कार्यालय बिहार में उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर प्रस्तावित तबादले के खिलाफ उर्दू शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के राज्य सचिव फिरोज आलम, मो फिरोज आलम, शकील नदवी का प्रतिनिधिमंडल ने पटना में वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलकर मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। एसोसिएशन का कहना है कि रोस्टर और स्वीकृत रिक्तियों के तहत नियुक्त शिक्षकों को गलत तरीके से सरप्लस दिखाया गया है, जबकि कई जगह एकल उर्दू शिक्षकों को भी हटा दिया गया है। एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है कि कई विद्यालयों में उर्दू छात्रों की संख्या शून्य दिखाकर त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट भेजी गई है।

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शिक्षकों की मांग है कि उन्हें सरप्लस के नाम पर जबरन स्थानांतरित करने के बजाय सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए। गलत रिपोर्ट का पुन: सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के अनुसार सुधार किया जाए और स्थानांतरण की समय-सीमा बढ़ाई जाए। एसोसिएशन के अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों को एकत्र कर वरिष्ठ अधिवक्ता की देखरेख में याचिका की ड्राफ्टिंग का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द ही हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा।

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