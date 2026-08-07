उर्दू विद्यालयों में गुरुवार को आधे दिन विद्यालय संचालन की मांग
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। है कि विभाग की ओर से उर्दू विद्यालयों की कार्यप्रणाली व साप्ताहिक अवकाश को ध्यान में रखकर आदेश जारी नहीं कि
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई समय-सारिणी के बाद उर्दू विद्यालयों के शिक्षकों ने गुरुवार को हाफ डे घोषित करने की मांग की है। कहना है कि उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। ऐसे में अन्य विद्यालयों में शनिवार की तरह उर्दू विद्यालयों में गुरुवार को आधे दिन विद्यालय का संचालन किया जाना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि पहले स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया। अब विद्यालय संचालन की नई व्यवस्था में भी उर्दू विद्यालयों की अलग व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया है। इससे उर्दू शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है।
आरोप है कि विभाग की ओर से उर्दू विद्यालयों की कार्यप्रणाली व साप्ताहिक अवकाश को ध्यान में रखकर आदेश जारी नहीं किया गया है। शिक्षक मो. गुलाम मुस्तफा, इरफान अंसारी आदि ने बताया कि शिक्षा विभाग को गुरुवर को आधे दिन की पढ़ाई को लेकर निर्देश जारी करना चाहिए। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश रहता है। ऐसे में उर्दू विद्यालयों के लिए गुरुवार को हाफ डे की व्यवस्था होनी चाहिए।
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