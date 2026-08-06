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झुग्गी बस्तियों की आबादी निरंतर बढ़ रही: समिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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ज्ञान विज्ञान समिति ने भारत में शहरीकरण की चुनौतियों के तहत खरिकाबाद और सिंदरी के 220 परिवारों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चला कि 90% परिवारों में एक ही कमाने वाला है, और 93-94% परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

झुग्गी बस्तियों की आबादी निरंतर बढ़ रही: समिति

धनबाद, मुख्य संवाददाता। ज्ञान विज्ञान समिति ने भविष्य के भारत राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भारत में शहरीकरण की चुनौतियां पर दो बस्तियों का सर्वेक्षण कराया। खरिकाबाद और सिंदरी के 220 परिवारों के सर्वेक्षण में कई आंकड़े सामने आए हैं।

सर्वेक्षण के परिणाम

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ काशी नाथ चटर्जी ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण झुग्गी-बस्तियों की आबादी निरंतर बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अन्य बड़े शहर इसका उदाहरण हैं। धनबाद भी अछूता नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। लगभग 90 प्रतिशत परिवारों में केवल एक ही कमाने वाला सदस्य है। अधिकांश परिवार वर्षों से बस्तियों में रह रहे हैं। भूमि का स्वामित्व नहीं होने से सरकारी आवास योजनाओं से वंचित हैं। खरिकाबाद में केवल तीन प्रतिशत और सिंदरी में मात्र सात प्रतिशत परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है।

सामाजिक समस्याएं

खरिकाबाद के 80 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है। लगभग 79 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करने को विवश हैं। अधिकांश परिवारों को घर के बाहर से पानी लाना पड़ता है। जलापूर्ति भी नियमित नहीं है। बारिश के दिनों में खारीकाबाद के 92 प्रतिशत तथा सिंदरी के 71 प्रतिशत परिवार जलभराव से प्रभावित हैं। यह भी पता चला कि बस्तियों के 93 से 94 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि शहरी विकास की योजनाओं में गरीब बस्तियों की उपेक्षा चिंता का विषय है। सर्वेक्षण का मार्गदर्शन देश के प्रसिद्ध शहरी नियोजन विशेषज्ञ प्रो डॉ अंतरीण चक्रवर्ती ने किया। मौके पर प्रो डॉ दीपक कुमार सेन, रवि सिंह, हेमंत जायसवाल, भोलानाथ राम, विकास ठाकुर, मिनाती स्वेन, रानी मिश्रा, मुकेश कुमार तथा प्रो जितेंद्र बनर्जी, मधेश्वर नाथ भगत समेत अन्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

सर्वेक्षण में कितने परिवारों का डेटा शामिल किया गया है?
सर्वेक्षण में खरिकाबाद और सिंदरी के 220 परिवारों का डेटा शामिल किया गया है।
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