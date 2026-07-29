यूपीएससी में चयनित शुभम ने विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र
यूपीएससी में चयनित शुभम ने विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्रयूपीएससी में चयनित शुभम ने विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्रयूपीएससी में चयनित शुभम
डीपीएस बोकारो के पूर्व छात्र व संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 142 हासिल कर आईएएस के लिए चयनित शुभम कुमार महतो ने बुधवार को विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। नाकामी से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में सफलता मिलने के बावजूद आईएएस नहीं मिल सका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत व पांचवें प्रयास में अपना लक्ष्य हासिल किया। विद्यार्थियों से उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर पूरी ईमानदारी व मेहनत से तैयारी करने की अपील की।
मोबाइल व इंटरनेट के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने यूपीएससी की तैयारी व करियर से जुड़े सवाल पूछे, जिनका शुभम ने जवाब दिया। प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने शुभम को बधाई देते हुए उन्हें विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।
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