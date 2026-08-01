चार केंद्रों पर 1,527 अभ्यर्थी देंगे चिकित्सा सेवा परीक्षा
प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा के लिए चार केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रशासन ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की तैनाती की है。
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से रविवार को दो पालियों सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दो से चार बजे तक संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी।परीक्षा के लिए जिले में चार केंद्र बनाए गए हैं। जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज जार्जटाउन और डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 384-384, आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुट्ठीगंज में 469 और डीएवी इंटर कॉलेज, मीरापुर में 290 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए डीएम कार्यालय से सेक्टर मजिस्ट्रेट व लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की तैनाती की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें