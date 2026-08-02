कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 38.34 फीसदी ने छोड़ी
कानपुर में संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार को दो केंद्रों पर किया गया। पहली पाली में 507 और दूसरी में 489 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुल 61.66% उपस्थित रहे, जबकि 38.34% ने परीक्षा छोड़ दी।
कानपुर। संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2026 रविवार को दो परीक्षा केंद्रों पर हुई। यह परीक्षा दो पालियों में कराई गई। सुबह और शाम की पाली में 815-815 अभ्यर्थियों का पंजीकरण था। पहली पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक रही जिसमें 815 में 507 ने परीक्षा दी। दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 02 बजे से 04 बजे तक हुई जिसमें 815 में से 489 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्लाक ए कैंट और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्लाक बी कैंट में हुई। दोनों पालियों में 61.66 फीसदी ने परीक्षा दी और 38.34 प्रतिशत ने परीक्षा छोड़ दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें