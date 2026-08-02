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कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 38.34 फीसदी ने छोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार को दो केंद्रों पर किया गया। पहली पाली में 507 और दूसरी में 489 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुल 61.66% उपस्थित रहे, जबकि 38.34% ने परीक्षा छोड़ दी।

कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 38.34 फीसदी ने छोड़ी

कानपुर। संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2026 रविवार को दो परीक्षा केंद्रों पर हुई। यह परीक्षा दो पालियों में कराई गई। सुबह और शाम की पाली में 815-815 अभ्यर्थियों का पंजीकरण था। पहली पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक रही जिसमें 815 में 507 ने परीक्षा दी। दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 02 बजे से 04 बजे तक हुई जिसमें 815 में से 489 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्लाक ए कैंट और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्लाक बी कैंट में हुई। दोनों पालियों में 61.66 फीसदी ने परीक्षा दी और 38.34 प्रतिशत ने परीक्षा छोड़ दी।

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