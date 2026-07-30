17 डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई बंद होने से आक्रोश

पचम्बा, प्रतिनिधि। राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन 17 डिग्री कॉलेज में उर्दू की तालीम बंद कर दी गई है जिससे उर्दू भाषी छात्रों और अभिभावकों में रोष है और सरकार से जल्द ही इन कॉलेजों में उर्दू की शिक्षा पुन: बहाल करने की मांग की है। इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी गिरिडीह के प्रवक्ता असरार आलम ने कहा कि इस हेमंत सोरेन सरकार को हम लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ लाया था लेकिन यह सरकार हमेशा से ही उर्दू विरोधी कदम उठा रही है। पहले राज्य के 544 उर्दू स्कूलों को बंद कर दिया गया। बाकी बचे उर्दू स्कूल में उर्दू की किताबें नहीं दी जाती है और अब सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन 17 डिग्री कॉलेज में उर्दू की शिक्षा बंद कर दी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कहा कि उन सभी 17 कॉलेज में फिर से उर्दू की शिक्षा शुरू नहीं की गई तो इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। कहा कि इन कॉलेज में बिहार के समय से ही उर्दू की शिक्षा देने का प्रावधान रहा है लेकिन खुद को सेकुलर कहने वाले हेमंत सोरेन की सरकार ने उर्दू की शिक्षा 17 डिग्री कालेज में बंद कर दी है। कहा कि इसके पूर्व सरकार ने 544 उर्दू स्कूलों को बंद कर दिया। शेष उर्दू स्कूल में जो बच्चे हैं उसमें भी उर्दू की किताबें नहीं दी जाती है। न हीं उर्दू शिक्षकों की बहाली हो रही है। क्या हमें इस सरकार को बनाने की सजा दी जा रही है। असरार आलम ने कहा कि सभी 17 डिग्री कॉलेज में फिर से उर्दू की शिक्षा शुरू की जाए। उर्दू स्कूलों में उर्दू की किताब उपलब्ध कराई जाए वरना राज्य के सभी अंजुमन के लोग सड़क पर उतरकर इस सरकार का विरोध करेंगे और इस सरकार को उर्दू विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र दे दिया गया है।