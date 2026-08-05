आवेदनों की स्क्रूटनी अब होगी ऑनलाइन
प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। डिजिटल माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन होने से समय की बचत होगी और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे समय की बचत के साथ मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा अभ्यर्थियों को भी सहूलियत होगी।
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