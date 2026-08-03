संभागीय निरीक्षक भर्ती के 1168 आवेदन निरस्त
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक निरीक्षक परीक्षा-2020 के लिए 1168 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इनमें से 599 का आवेदन अनिवार्य अर्हता पूरी न करने पर, 441 का निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन न भरने पर और 100 का हार्डकॉपी न जमा कराने के कारण निरस्त हुआ। अपील की अंतिम तिथि 10 अगस्त है।
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा-2020 के लिए आवेदन करने वाले 1168 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने निरस्तीकरण का कारण सहित अभ्यर्थियों के रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। सर्वाधिक 599 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने के कारण निरस्त हुए हैं जबकि 441 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन इसलिए निरस्त हुए हैं क्योंकि उन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा था।100 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र तो भरा था लेकिन उसकी हार्डकॉपी निर्धारित अंतिम तिथि तीन मार्च 2022 तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी इसलिए उनके अभ्यर्थन निरस्त हो गए।
शासन/विभाग से प्राप्त सत्यापन आख्या में अनुभव प्रमाण पत्र के सही नहीं मिलने पर 30 अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं। उपसचिव राजेश कुमार के अनुसार अभ्यर्थन निरस्तीकरण के खिलाफ अपील दस अगस्त की शाम पांच बजे तक सचिव लोक सेवा आयोग को पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं।
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