प्रवक्ता जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए 12 अगस्त तक आवेदन
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भेजने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी आवेदना निरस्त न हो। अंतिम तिथि 19 अगस्त है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए 12 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन भरे गए फार्मसेट (आवेदन-पत्र) एवं अधिमान्यता प्रपत्र को प्रिंट करके उसके साथ सभी संलग्नकों (प्रत्येक वर्ष की अंकतालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां) सहित लिफाफे में भरकर 19 अगस्त की शाम पांच बजे तक आयोग को पंजीकृत डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कराना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं रखते हैं तथा इन अर्हताओं के समर्थन में उन्होंने सभी आवश्यक अभिलेख मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी है अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें