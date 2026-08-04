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शिविरों में होगा बिजली बिलों का समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए 31 अगस्त तक विशेष बिजली बिल समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में ग्राहकों को बिजली बिल संशोधन, मीटर बदलवाने, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। शिकायतों का पंजीकरण 1912 हेल्पलाइन पर किया जाएगा।

शिविरों में होगा बिजली बिलों का समाधान

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 31 अगस्त तक विशेष बिजली बिल समाधान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को बिल संबंधी शिकायतों के साथ-साथ विभिन्न विद्युत सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत सभी जिलों में आयोजित इन विशेष शिविरों में बिजली बिल संशोधन, नए संयोजन, खराब मीटर बदलवाने, विद्युत भार वृद्धि, विधा परिवर्तन, मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी अपडेट कराने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक शिकायत का पंजीकरण 1912 हेल्पलाइन पर किया जाएगा, जिससे उसकी निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

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इसके अलावा उपभोक्ता बिना शिविर या कार्यालय पहुंचे 1912 हेल्पलाइन, व्हाट्सऐप और चैटबॉट के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली संबंधी किसी भी समस्या को लंबित न रखें और अपने निकटतम विद्युत कार्यालय या समाधान शिविरों में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।

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