कामरेड अभिषेक दुबे अध्यक्ष और सुनील शर्मा चुने गए सचिव
इटावा में यूपीएमएसआरए की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध किया गया, जिसमें अभिषेक दुबे अध्यक्ष, सुनील शर्मा सचिव और अंकित शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए। बैठक में संगठन की गतिविधियों और मजबूती पर चर्चा हुई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने संगठन के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया।
इटावा। यूपीएमएसआरए इटावा यूनिट की वार्षिक बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बैठक में संगठन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विमेश मिश्रा, काउंसिल सब-कमेटी कन्वीनर कॉमरेड राहुल मिश्रा, रीजनल कन्वीनर कॉमरेड धीरज शर्मा एवं स्टेट लीडरशिप से कॉमरेड अरुण कुमार मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए यूपीएमएसआरए इटावा यूनिट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध हुआ। जिसमे अध्यक्षकॉमरेड अभिषेक दुबे,सचिव सुनील शर्मा,कोषाध्यक्ष अंकित शर्मा,उपाध्यक्ष रवि चौहान, अनुकरण पाल सिंह,उपसचिव सुनील अग्निहोत्री, देवेश मिश्रा तथा कार्यकारिणी सदस्य रजनीश कुमार, विशाल सिंह, अरपित चौहान,सौरभ यादव, अनुज दुबे, शुभम त्रिपाठी, अंकित त्रिपाठी, अभिषेक सिसोदिया को चुना गया।
बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएँ दीं तथा संगठन की एकता, अनुशासन और मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सभी साथियों के हितों एवं अधिकारों के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।
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