प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही वापस ली गई एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी

बागपत। शासन ने मिड-डे मील योजना के संचालन में बदलाव किया है। ग्राम प्रधानों से एमडीएम खातों की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब एसएमसी के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से खातों का संचालन करेंगे। यह नया नियम ग्राम पंचायत चुनाव तक लागू रहेगा।

बागपत। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील (एमडीएम) योजना के संचालन को लेकर शासन ने एक अहम निर्णय लिया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब उनसे एमडीएम खातों के संचालन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। नई व्यवस्था के तहत अब विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और स्कूल के प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से मिड-डे मील के खातों का संचालन करेंगे। शासन ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर तत्काल नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम प्रधानों के हस्तक्षेप के सवाल ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील का संयुक्त खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से संचालित होता था। हालांकि, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने उन्हें अग्रिम आदेशों तक केवल प्रशासक के रूप में तैनात किया है। प्रशासक बनने के बाद एमडीएम खातों के संचालन में प्रधानों के हस्तक्षेप पर सवाल उठने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह फेरबदल किया है। यह नया नियम नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद उनकी पहली बैठक होने तक ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद व्यवस्था में पुन: समीक्षा या बदलाव किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में एसएमसी अध्यक्ष खुद आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान पद का उम्मीदवार है, तो उस विद्यालय पर यह नियम लागू नहीं होगा。

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम शहरी क्षेत्र: यहां एमडीएम की जिम्मेदारी एनजीओ की होती है, जो सेंट्रलाइज्ड किचन से खाना बनाकर स्कूलों तक पहुंचाते हैं। वितरण का जिम्मा प्रधानाचार्य और शिक्षकों का होता है।

ग्रामीण क्षेत्र: यहां स्कूल स्तर पर ही भोजन तैयार किया जाता है, जिसके लिए बजट संयुक्त खाते में आता है।