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एपीसीएल कमेटी ने कसी कमर, रजिस्ट्रेशन 17 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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अधिवक्ता प्रीमियर क्रिकेट लीग-9 का जल्द शुभारम्भ होने जा रहा है। एक बैठक में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और अन्य सदस्यों ने टूर्नामेंट के आयोजन पर चर्चा की। एपीसीएल 8 के विजेता को सम्मानित किया गया, और एपीसीएल-9 के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा की गई।

एपीसीएल कमेटी ने कसी कमर, रजिस्ट्रेशन 17 से

अधिवक्ता प्रीमियर क्रिकेट लीग-9 का जल्द ही शुभारम्भ किया जा रहा है। शनिवार को बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सचिव मनोज शर्मा, संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता नन्द किशोर उपमन्यु, भुवन भूषण कमल सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, सौरभ श्रीवास्तव की उपस्थिति में आगामी एपीसीएल-9 को भव्य रूप देने का निर्णय लिया गया। बैठक में एपीसीएल के सचिव राकेश यादव ने एपीसीएल के अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह की अनुमति से एपीसीएल-8 का आय-व्यय प्रस्तुत किया। एपीसीएल 8 के विजेता कप्तान सतेन्द्र परिहार को समिति के सदस्यों पुरुषोत्तम सिंह, अजय ठाकुर, गौरव शर्मा कवि, नितिन कटारा ने टॉस के लिए चांदी का सिक्का प्रदान किया।

अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह ने एपीसीएल-9 के लिए रजिस्ट्रेशन की विधिवत घोषणा की। टूर्नामेंट को भव्य बनाए जाने के लिए कप्तानो में तनवीर अहमद, रवि उपाध्याय, सतेंद्र परिहार, अनिल शर्मा, अनुराग चौहान, उत्तम सिंह ने विचार व्यक्त किये। बैठक में पूरन प्रताप सिंह, विजय गुप्ता, देव किशन उपाध्याय, संजय प्रधान व अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे।

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