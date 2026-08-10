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कमेटी विस्तार व व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद्भागवत सप्ताह के आयोजन की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. नागेश्वर प्रधान ने की। इसमें आयोजन की व्यवस्थाओं, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मुकुंददेव महाराज कथा का वाचन करेंगे।

कमेटी विस्तार व व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

चक्रधरपुर, संवाददाता। आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद्भागवत सप्ताह के भव्य एवं सफल आयोजन को लेकर रविवार को नगर परिषद कार्यालय के पीछे स्थित विवाह मंडप में आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. नागेश्वर प्रधान ने की। बैठक में धार्मिक आयोजन की तैयारियों, प्रचार-प्रसार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि श्रीमद्भागवत सप्ताह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में आध्यात्मिक जागरूकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम है। ऐसे में आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि आयोजन समिति का शीघ्र विस्तार किया जाएगा। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस बार महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें समिति में शामिल कर प्रचार-प्रसार से लेकर आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।पंडित मुकुंददेव महाराज करेंगे श्रीमद्भागवत कथा वाचन : बैठक के दौरान पिछले वर्ष आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह के आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने पारदर्शिता की सराहना करते हुए आगामी आयोजन को और अधिक भव्य बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इस वर्ष श्रीमद्भागवत कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मुकुंददेव महाराज करेंगे। वे श्रद्धालुओं को ओड़िया एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराएंगे, जिससे झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु सहज रूप से कथा का लाभ उठा सकेंगे। बैठक में विनोद साहू, सुलोचन प्रधान, राधा गोविंद प्रधान, दिलीप कुमार प्रधान, प्रदीप कुमार मंडल, भगवती प्रधान, चिंतामणि प्रधान, मनोज भेरिया, निरंजन बेहरा, बलराम प्रधान, सनत कुमार प्रधान, सत्य प्रकाश कर, अशोक कुमार प्रधान, चिदानंद प्रधान, बनमाली प्रधान, दुर्योधन प्रधान, आदित्य प्रताप दीक्षित, रोहित प्रधान, रत्नाकर मंडल, भगवत प्रधान समेत कई लोग थे।

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