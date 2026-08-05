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ग्रीनपार्क में आज से शुरू होगा अंपायर व स्कोरर प्रशिक्षण शिविर

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
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उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 6 से 8 अगस्त के बीच ग्रीनपार्क स्टेडियम में अंपायर और स्कोरर्स के लिए प्रशिक्षित शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों की परीक्षा 9 अगस्त को होगी, जिसमें प्रदेशभर से 80-100 अंपायर और 40-50 स्कोरर शामिल होंगे।

ग्रीनपार्क में आज से शुरू होगा अंपायर व स्कोरर प्रशिक्षण शिविर

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से 6 से 8 अगस्त के बीच ग्रीनपार्क स्टेडियम के न्यू प्लेयर्स पवेलियन में अंपायर व स्कोरर्स के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद नौ अगस्त को प्रतिभागियों की परीक्षा होगी। शिविर में कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) की ओर से पांच अंपायर और दो स्कोरर को भेजा गया है। अंपायर के रूप में हिमांशु यादव, सौरभ जायसवाल, राहुल सिंह, मनोज सिंह और पुनीत झा और स्कोरर के रूप में अल्तमश खान और दीपक सचान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे। वहीं, प्रशिक्षण शिविर में प्रदेशभर से करीब 80 से 100 अंपायर और 40 से 50 स्कोरर के शामिल होने की संभावना है।

यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया कि इस ​शिविर में अंतर्राष्ट्रीय स्कोरर पी जयपाल और अंपायरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी प्रदेश के सभी अंपायरों और स्कोरर को प्र​​शिक्षण देंगे। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को क्रिकेट के नवीनतम नियमों, मैच संचालन और स्कोरिंग प्रणाली की बारीकियों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Abhishek Singh

लेखक के बारे में

Abhishek Singh

शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

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