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चयन मैच में महिला खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में यूपीसीए ने बोर्ड ट्रॉफी के लिए अंडर-19 महिला टी-20 टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की खोज प्रारंभ की है। चयन मैच 2 से 4 अगस्त तक कमला क्लब में हो रहे हैं, जिसमें 105 खिलाड़ियों की 6 टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी। प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया जाएगा।

चयन मैच में महिला खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

कानपुर। प्रमुख संवाददाता उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने बोर्ड ट्रॉफी के लिए प्रदेश की टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की खोज शुरू कर दी है। दो से चार अगस्त के बीच कमला क्लब में खेले जा रहे चयन मैच से अंडर-19 महिला टी-20 प्रारूप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। चयन मैच में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 105 खिलाड़ियों के बीच छह टीम बनाकर मुकाबले कराए जा रहे हैं। चयन मैच में प्रदर्शन ही खिलाड़ियों के लिए उप्र की अंडर-19 महिला टीम में चयन का आधार बनेगा। शहर की 17 महिला क्रिकेटर भी इस चयन मैच का हिस्सा बनी हैं।रविवार

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को कमला क्लब में टी-20 प्रारूप में खेले गए चयन मैच में खिलाड़ियों ने रनों की बारिश की। पहले मुकाबले में बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों ने भी लेंथ पकड़ी और शुरुआती कुछ ओवर के बाद बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने पर लगभग पूरी तरह ब्रेक सा लगा दिया। चयन मैच में खिलाड़ियों का प्रदर्शन यूपीसीए की महिला चयन समिति की चेयरपर्सन प्रियंका शैली, सीमा सिन्हा, श्वेता सिंह, क्षमता श्रीवास्तव व करिश्मा जैन परख रही हैं।

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