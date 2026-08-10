जोनल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी लखनऊ अव्वल

सेंट जोसेफ कॉलेज में आयोजित सीआईएससीई उत्तर प्रदेश जोनल तैराकी प्रतियोगिता 2026 (अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19) बालक और बालिका दोनों वर्गों का समापन रविवार को हुआ। मुख्य अतिथि सेंट मेरी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर लिसी सीजे और विशिष्ट अतिथि ज़ोनल समन्वयक डॉ. ज़रीन रिज़वी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। 400 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 19 बालक वर्ग में आगरा के तोशन गुप्ता व बालिका वर्ग में मनिका जैन, 400 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 17 बालक वर्ग में लखनऊ के व्योम व बालिका वर्ग में ऋषिका सिंह, 400 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 14 बालक वर्ग में लखनऊ के शृहन जैन व बालिका वर्ग में आद्रिका तिवारी विजेता रहीं।

200 मीटर व्यक्तिगत मिडले अंडर 19 बालक वर्ग में लखनऊ के कृष्णा पांडेय व बालिका वर्ग में भाव्या पांडेय, 200 मीटर व्यक्तिगत मिडले अंडर 17 बालक वर्ग में लखनऊ के प्रियांश श्रीवास्तव व बालिका वर्ग में रिद्धिमा गर्ग, 200 मीटर व्यक्तिगत मिडले अंडर 14 बालक वर्ग में लखनऊ के समर्थ सिन्हा व अंशिका वर्मा, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अंडर 19 बालक वर्ग में लखनऊ के धैर्य श्रीवास्तव व बरेली की श्रेयशी, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अंडर 17 बालक वर्ग में प्रयागराज के विराट केसरवानी व कानपुर की लविष्का कपूर, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अंडर 14 बालक वर्ग में लखनऊ के कुशाग्र श्रीवास्तव व गाजियाबाद की काश्वी चोपड़ा विजेता रही।50 मीटर बैक स्ट्रोक अंडर 19 बालक वर्ग में लखनऊ के आरुष गुप्ता व बालिका वर्ग में अलंकृति गुप्ता, 50 मीटर बैक स्ट्रोक अंडर 17 बालक वर्ग में लखनऊ के प्रणव मंगलानी व बालिका वर्ग में उदिशा सिंह, 50 मीटर बैक स्ट्रोक अंडर 14 बालक वर्ग में प्रयागराज के अथर्व सिंह व बालिका वर्ग में लखनऊ की अंशिका श्रीवास्तव विजेता बनी। 50 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 19 बालक वर्ग में लखनऊ के ऋत्विग मिश्रा व बालिका वर्ग में प्रयागराज की वैदेही चौधरी, 50 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 17 बालक वर्ग में लखनऊ के विराट राय व बालिका वर्ग में प्रयागराज की तोषी पुरवार, 50 मीटर फ्री स्टाइल अंडर 14 बालक वर्ग में लखनऊ के आरव शुक्ला व बालिका वर्ग में लखनऊ की परी तिवारी विजेता बनीं। मेजबान कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर वाल्टर डीसिल्वा ने अतिथियों का स्वागत किया।