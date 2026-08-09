उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के निर्देश के बाद ऐसे गांवों के नाम बदले जाएंगे जिनका नाम लेने में शर्म आती है। इन गांवों में अनुसूचित जाति की उपजातियों के नाम शामिल हैं। अलीगढ़ मंडल में इन गांवों की एक सूची तैयार की जा रही है, ताकि उनका नाम बदलकर सामाजिक सम्मान को बढ़ावा दिया जा सके।

जिन गांवों का नाम लेने में आती है शर्म, अब बदले जाएंगे नाम राजस्व परिषद के निर्देश बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तैयार की जा रही है रिपोर्ट

गांवों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियों के नाम पर रखे ऐसे गांवों के नाम भी बदलेंगे

अलीगढ़ मंडल में सूची तैयार अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा एवं कासगंज जिलों में तैयार हो रही है सूची

रहमतपुर गडमई, पखोदना, चमरौला, गड़राना सहित कई ऐसे गांव हैं जिनका नाम लेने में आती है शर्म

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। कोल तहसील का गांव रहमतपुर गडमई, चमरौला, खैर तहसील का गांव पखोदाना, छर्रा का गांव गड़राना। इस तरह के तमाम ऐसे गांव के नाम हैं, जिनका नाम लेने में भी लोगों को स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शर्म आती है। कुछ गांवों के ऐसे नाम हैं, जो किसी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान को लेकर अपमानजनक व असहज माने जाते हैं, अब वह बदले जाएंगे। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे गांवों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसमें खासतौर पर उन गांवों को शामिल किया जा रहा है, जिनके नाम अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जिलों में भी ऐसे गांवों की सूची तैयार की जा रही है।

प्रशासनिक निर्देश अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त प्रथम अखिलेश यादव ने अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज के डीएम को पत्र जारी किया है। अपर आयुक्त के अनुसार आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ने प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुसूचित जाति की विभिन्न उप जातियों के नाम पर रखे गये गांव के नाम को बदलकर उपर्युक्त नाम रखे जाने के सम्बन्ध में भेजा है। इस प्रकरण में औचित्य पाये जाने पर प्रत्येक गांव का अलग-अलग प्रस्ताव तैयार कर शासन सुस्पष्ट आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्ट की तफसील सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर तैयार की जा रही रिपोर्ट में गांव के वर्तमान नाम के साथ उसके नामकरण का आधार, स्थानीय स्तर पर प्रचलित नाम और यदि कोई वैकल्पिक नाम प्रस्तावित है तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित विभागों से तथ्य जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद शासन स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सामाजिक पहचान से जुड़ा मुद्दा गांवों के नाम बदलने की कवायद केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक सम्मान और समानता से जोड़कर देखा जा रहा है। कई गांवों के नाम पुराने समय की सामाजिक व्यवस्था, जातिगत पहचान या किसी विशेष समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जुड़े हैं। समय के साथ इन शब्दों का सामाजिक संदर्भ बदल गया है और कई नाम अब लोगों को अपमानजनक लगते हैं।

किन बातों पर रहेगा जोर -गांवों के वर्तमान नाम और उनके इतिहास की जानकारी

- नाम के सामाजिक संदर्भ और स्थानीय प्रचलन की पड़ताल

- जातिगत या आपत्तिजनक पहचान से जुड़े नामों का चिन्हांकन

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैकल्पिक नामों की जानकारी