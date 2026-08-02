व्यापारियों ने फायर एनओसी और नोटिस का विरोध किया, सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अग्निशमन विभाग और एलडीए द्वारा आवासीय व व्यावसायिक भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने का विरोध किया है। संगठन के नगर चेयरमैन सुमेर अग्रवाल ने रविवार को हजरतगंज स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी एक अप्रिय घटना का बहाना बनाकर पूरे व्यापारी समाज को निशाना बनाना और उन पर ऐसे कड़े नियम थोपना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है, जिनका व्यावहारिक पालन असंभव हो। नगर अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा व्यापारियों को डेढ़ लाख लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दो इलेक्ट्रिक व एक डीजल पंप, दो जॉकी पंप और 1.50 मीटर चौड़ी दो सीढ़ियां बनाने जैसी शर्तों के नोटिस दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों पुराने भवनों में ऐसे बदलाव और निर्माण करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। इन अव्यावहारिक आदेशों से व्यापारियों के बीच भय और असमंजस का माहौल बन गया है। नगर महामंत्री योगेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए नोटिस जारी कर व्यापारियों को कानूनी शिकंजे में कस रहा है। समस्या का हल कागजी नोटिसों से नहीं, बल्कि व्यापारियों के साथ बैठकर व्यावहारिक रास्ता निकालने से संभव होगा।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल्द ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एलडीए और प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को तुरंत रोकने और पुराने भवनों के लिए राहत भरे व्यावहारिक मानक तय करने की मांग की जाएगी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, महामंत्री योगेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री श्याम मिश्रा, युवा अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित दर्जनों प्रमुख व्यापारी नेता उपस्थित थे।