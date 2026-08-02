Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

व्यापारियों ने फायर एनओसी और नोटिस का विरोध किया, सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अग्निशमन विभाग और एलडीए द्वारा फायर एनओसी अनिवार्य करने का विरोध किया। चेयरमैन सुमेर अग्रवाल ने कहा कि यह सभी व्यापारियों के लिए अनुचित है। ऐसी शर्तें जैसे कि बड़े जल टैंक और नए निर्माण व्यावहारिक नहीं हैं। व्यापारियों ने इसे लेकर ज्ञापन देने का फैसला किया।

व्यापारियों ने फायर एनओसी और नोटिस का विरोध किया, सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अग्निशमन विभाग और एलडीए द्वारा आवासीय व व्यावसायिक भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने का विरोध किया है। संगठन के नगर चेयरमैन सुमेर अग्रवाल ने रविवार को हजरतगंज स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी एक अप्रिय घटना का बहाना बनाकर पूरे व्यापारी समाज को निशाना बनाना और उन पर ऐसे कड़े नियम थोपना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है, जिनका व्यावहारिक पालन असंभव हो। नगर अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा व्यापारियों को डेढ़ लाख लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दो इलेक्ट्रिक व एक डीजल पंप, दो जॉकी पंप और 1.50 मीटर चौड़ी दो सीढ़ियां बनाने जैसी शर्तों के नोटिस दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों पुराने भवनों में ऐसे बदलाव और निर्माण करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। इन अव्यावहारिक आदेशों से व्यापारियों के बीच भय और असमंजस का माहौल बन गया है। नगर महामंत्री योगेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए नोटिस जारी कर व्यापारियों को कानूनी शिकंजे में कस रहा है। समस्या का हल कागजी नोटिसों से नहीं, बल्कि व्यापारियों के साथ बैठकर व्यावहारिक रास्ता निकालने से संभव होगा।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल्द ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एलडीए और प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को तुरंत रोकने और पुराने भवनों के लिए राहत भरे व्यावहारिक मानक तय करने की मांग की जाएगी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, महामंत्री योगेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री श्याम मिश्रा, युवा अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित दर्जनों प्रमुख व्यापारी नेता उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।