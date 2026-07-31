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कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाये डाटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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डीआईओएस संत प्रकाश को ज्ञापन देते हुए 25 सूत्रीय मांगों को लेकर डीआईओएस को दिया ज्ञापन25 सूत्रीय मांगों को लेकर डीआईओएस को दिया ज्ञापन25 सूत्रीय मांगो

कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाये डाटा

हाथरस: गुरुवार को उ.प्र माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारियों ने अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को किया। समस्याओं का निस्तारण किए जाने का आश्वासन जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिया। उ.प्र माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारियों ने दिए गए ज्ञापन में कहा है कि अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। माध्यमिक शिक्षा का छात्र,अभिभावक एवं शिक्षक हित में राजकीयकरण किया जाए। वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की मजबूत सेवा नियमावली बनाते हुए उनका डाटा भी मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाए। तथा मानदेय की व्यवस्था की जाए,पूर्व की भांति वित्तविहीन विद्यालयों को अनुदान पर लिया जाए।

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आकांक्षी जनपदों को शामिल करते हुए दोनों तरफ से एनओसी रहित आनलाइन स्थानातंरण किया जाये। तथा स्थानातंरित शिक्षक की वरिष्ठता मूल नियुक्ति तिथि से आगणित किया जाये। सहायक अध्यापक का पदनाम सहायक प्रवक्ता किया जाए। इससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अंशकालिक अतिथि प्रवक्ता के रूप में तैनात व्यावसायिक शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों ने 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर सिंह,जिला मंत्री पवन शर्मा,अतुल वर्मा आदि मौजूद रहे।

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