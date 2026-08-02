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अमित अध्यक्ष, कैलाश मंत्री, सुभाष उपाध्यक्ष मनोनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई) की बैठक रविवार को हुई। बैठक में सत्र 2026-27 के लिए सदस्यता अभियान, चुनावी प्रत्याशी चयन और 25 अगस्त को मंडलीय धरना-प्रदर्शन पर चर्चा की गई। डॉ. जयप्रकाश नायक ने शिक्षकों की आवाज़ के लिए प्रभावी प्रत्याशी चयन को लेकर विचार साझा किए।

अमित अध्यक्ष, कैलाश मंत्री, सुभाष उपाध्यक्ष मनोनित
अमित अध्यक्ष, कैलाश मंत्री, सुभाष उपाध्यक्ष मनोनित

गोरखपुर, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई) की बैठक रविवार को सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज परिसर में जिलाध्यक्ष हीरालाल गौड़ की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश नायक और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ प्रदेशीय मंत्री रामबहाल त्रिपाठी रहे। बैठक में सत्र 2026-27 के सदस्यता अभियान, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चयन तथा 25 अगस्त को प्रस्तावित मंडलीय धरना-प्रदर्शन पर चर्चा की गई। डॉ. नायक ने कहा कि 20 अगस्त तक सदस्यता अभियान पूरा कर सूची प्रदेश कोषाध्यक्ष को भेजी जाएगी। उन्होंने शिक्षक निर्वाचन में ऐसे प्रत्याशी को उतारने की बात कही जो विधान परिषद में शिक्षकों की प्रभावी आवाज बन सके।

रामबहाल त्रिपाठी ने संगठन को मजबूत करने और संघर्ष के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। बैठक में अमित कुमार सोनकर को मंडल अध्यक्ष, कैलाश प्रसाद जायसवाल को मंडलीय मंत्री, वंसुराम को संयुक्त मंत्री तथा सुभाष विश्वकर्मा को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने की जानकारी भी दी गई।

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