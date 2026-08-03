मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को तीन सूत्री ज्ञापन सौंपकर कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश घोषित करने, शिक्षामित्रों के समायोजन और जनगणना कार्य का लंबित पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग की। संघ ने विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 8 से 12 अगस्त तक अवकाश की मांग की।
बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्य्क्ष चंद्रिका सिंह व मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को तीन सूत्री ज्ञापन सौंपकर कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश घोषित करने, शिक्षामित्रों के समायोजन तथा जनगणना कार्य का लंबित पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग की।
ज्ञापन की मुख्य मांगें
ज्ञापन में कहा गया कि कांवड़ मेले के दौरान भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के कारण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आठ अगस्त से 12 अगस्त तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की गई।
शिक्षामित्रों का समायोजन
संगठन ने यह भी मांग उठाई कि दूरस्थ विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का समायोजन या स्थानांतरण उनके मूल विद्यालय अथवा निवास के निकट स्थित विद्यालयों में किया जाए, जिससे बेहतर ढंग से शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
लंबित पारिश्रमिक की मांग
इसके अलावा संघ ने तहसील हर्रैया एवं बस्ती सदर में जनगणना कार्य पूरा कर चुके शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के लंबित पारिश्रमिक और मानदेय भुगतान करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं मिला। संघ ने डीएम से शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित कराने की मांग की। इस दौरान प्रवीण श्रीवास्तव, सुरेश गौड़, हरेंद्र यादव, सनद पटेल, बृजेश त्रिपाठी, अनूप सिंह, सुधीर तिवारी, विजय यादव, वीरेंद्र शुक्ल सहित आदि लोग मौजूद रहे।
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