Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को तीन सूत्री ज्ञापन सौंपकर कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश घोषित करने, शिक्षामित्रों के समायोजन और जनगणना कार्य का लंबित पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग की। संघ ने विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 8 से 12 अगस्त तक अवकाश की मांग की।

मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन
मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्य्क्ष चंद्रिका सिंह व मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को तीन सूत्री ज्ञापन सौंपकर कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश घोषित करने, शिक्षामित्रों के समायोजन तथा जनगणना कार्य का लंबित पारिश्रमिक भुगतान कराने की मांग की।

ज्ञापन की मुख्य मांगें

ज्ञापन में कहा गया कि कांवड़ मेले के दौरान भारी भीड़ और रूट डायवर्जन के कारण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आठ अगस्त से 12 अगस्त तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की गई।

शिक्षामित्रों का समायोजन

संगठन ने यह भी मांग उठाई कि दूरस्थ विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का समायोजन या स्थानांतरण उनके मूल विद्यालय अथवा निवास के निकट स्थित विद्यालयों में किया जाए, जिससे बेहतर ढंग से शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

लंबित पारिश्रमिक की मांग

इसके अलावा संघ ने तहसील हर्रैया एवं बस्ती सदर में जनगणना कार्य पूरा कर चुके शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के लंबित पारिश्रमिक और मानदेय भुगतान करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं मिला। संघ ने डीएम से शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित कराने की मांग की। इस दौरान प्रवीण श्रीवास्तव, सुरेश गौड़, हरेंद्र यादव, सनद पटेल, बृजेश त्रिपाठी, अनूप सिंह, सुधीर तिवारी, विजय यादव, वीरेंद्र शुक्ल सहित आदि लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश की मांग किसने की?
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कांवड़ मेले के दौरान विद्यालयों में अवकाश की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।