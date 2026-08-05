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क्लास-2 पदस्थापन में नियमों की अनदेखी का आरोप, सीएम से हस्तक्षेप की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में हालिया क्लास-2 अधिकारियों के पदस्थापनों पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि महिला अधिकारियों को बालक विद्यालयों और पुरुष अधिकारियों को बालिका विद्यालयों में तैनात किया गया है। संघ ने 30 जुलाई की सूची निरस्त करने की मांग की है।

क्लास-2 पदस्थापन में नियमों की अनदेखी का आरोप, सीएम से हस्तक्षेप की मांग

प्रयागराज। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्लास-2 अधिकारियों के हालिया पदस्थापनों पर गंभीर आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि शिक्षा अनुभाग-2 ने महिला अधिकारियों को बालक विद्यालयों और पुरुष अधिकारियों को बालिका विद्यालयों में तैनात कर विभागीय नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही, बड़ी संख्या में अधिकारियों को विद्यालयों के बजाय विभिन्न संस्थानों में भेज दिया गया, जबकि प्रदेश के अनेक राजकीय इंटर कॉलेज और बालिका इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य विहीन हैं। संघ ने 30 जुलाई की पदस्थापन सूची निरस्त कर अधिकारियों को उनके संवर्ग के विद्यालयों में तैनात करने की मांग की है।

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मांग पूरी न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी गई है।

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