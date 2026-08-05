Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो में प्रतिभाग करेंगे पंकज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

बरेली में 11 से 13 सितंबर तक उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो संघ द्वारा जूनियर, सबजूनियर, कैडेट और सीनियर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आगरा के इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा सीनियर वर्ग में पूमसे स्पर्धा में भाग लेंगे। उन्होंने पदक जीतने के लक्ष्य से कड़ी मेहनत की है।

उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो में प्रतिभाग करेंगे पंकज

बरेली में 11 से 13 सितंबर तक उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में जूनियर, सबजूनियर, कैडेट व सीनियर उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेन्द्र वार्ष्णेय ने बताया कि प्रतियोगिता में आगरा की ओर से प्रतियोगिता में ताजनगरी के इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा सीनियर वर्ग की पूमसे स्पर्धा के व्यक्तिगत एवं टीम मुक़ाबले में आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पंकज शर्मा इन दिनों मैदान पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पदक जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी पूरी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Agra अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।