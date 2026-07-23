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प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था बहाल करने पर अड़े प्रतियोगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र भर्ती आयोगों द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। गाजीपुर, बलिया, और अन्य जिलों के अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में बैठक की। छात्रों ने पुलिस और शिक्षा आयोगों की विभिन्न भर्तियों में रिक्त सीटों को भरने की मांग की।

प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था बहाल करने पर अड़े प्रतियोगी

प्रदेश के भर्ती आयोगों उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा चयन आयोग की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र लामबंद हो रहे हैं। इस मुद्दे पर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, रायबरेली, बिजनौर, मथुरा और भदोही आदि के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आजाद पार्क में बैठक की। मांग की कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नित बोर्ड की यूपी कॉन्सटेबल भर्ती 2023 और 2025, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 तथा यूपी एसआई 2025 भर्ती में चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान खाली रह गई सीटों को मेरिट घटाकर अथवा उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में याचीलाभ से भरा जाए।

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इसके अलावा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की लेखपाल भर्ती 2023 व 2025, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024 व 2025 आदि में रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी व पीजीटी भर्ती से प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त करने पर नाराजगी जताते हुए इसे बहाल करने की मांग की। प्रतीक्षा सूची संघर्ष मंच के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय का कहना है कि जब रेलवे भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग स्लाइडिंग योजना के तहत प्रतीक्षा सूची का प्रावधान कर सकता है तो प्रदेश के भर्ती आयोगों में इसे समाप्त करना असंवैधानिक है। बैठक में मंच के संयोजक हरि शंकर चतुर्वेदी, नरेन्द्र सिह चौहान, प्रदीप पटेल, सुनील यादव, चन्द्र शेखर पांडेय, सूरज पांडेय, नवनीत यादव आदि उपस्थित रहे।

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